URUGUAY | Italiani all’estero, un francobollo per gli emigrati: concorso del Comites di Montevideo

Coloro che partecipano al concorso devono avere più di 18 anni, uruguaiani o stranieri con residenza legale (temporanea o permanente) in Uruguay

In occasione della commemorazione della Giornata dell’Immigrato Italiano, celebrata il 23 novembre di ogni anno in ‘Uruguay, il COM.IT.ES (Comitato degli Italiani all’Estero) di Montevideo, promuove un concorso per l’ideazione di un francobollo.

Come si legge sul bando pubblicato dall’Ambasciata d’Italia a Montevideo, la stampa del francobollo sarà a cura delle Poste Nazionali.

Coloro che partecipano al concorso devono avere più di 18 anni, uruguaiani o stranieri con residenza legale (temporanea o permanente) in Uruguay.

Ogni partecipante può presentare un massimo di due proposte.