URUGUAY | Che succede a Montevideo?

Polemiche sui rimpatri dei connazionali bloccati in Uruguay eccetera. Che succede a Montevideo?

Che succede a Montevideo? Abbiamo letto nei giorni scorsi diversi articoli pubblicati dal quotidiano Gente d’Italia non poco critici nei confronti del MAIE, Movimento presieduto dal Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo. Polemiche sui rimpatri dei connazionali bloccati in Uruguay eccetera.

Merlo, raggiunto telefonicamente da ItaliaChiamaItalia, taglia corto: “Sì, ho letto con attenzione. Cerco di essere sempre informato, attraverso la preziosa presenza della stampa italiana all’estero. E vorrei dire che non è vero che non voglio rispondere a Gente d’Italia, giornale italo-uruguaiano diretto da Mimmo Porpiglia, testata giornalistica che da anni lavora nel settore dell’informazione dedicata alla vasta collettività italiana in Uruguay. Io sono a disposizione”. Chiaro e sintetico.