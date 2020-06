Ungaro (Iv): “Avvio iter per Commissione bicamerale per gli italiani nel mondo”

“La consistenza e il peso storico, sociale, economico della prima e della nuova emigrazione italiana giustificano l’istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per le questioni degli italiani all’estero. Per questo con l’avvio dei suoi lavori in commissione Esteri alla Camera è importante procedere celermente ma con i giusti approfondimenti, quali un ciclo di audizioni non solo con gli organi istituzionali di riferimento quali il Governo, il CGIE e la Farnesina, ma anche con le varie realtà delle nostre comunità all’estero, dai lavoratori alle imprese, dall’accademia alle associazioni. Per questo motivo chiederò di audire anche i patronati, le Camere di commercio italiane all’estero e una serie di associazioni più rappresentative”. Ne dà notizia l’On. Massimo Ungaro, deputato di Italia Viva, eletto nella Circoscrizione Estero-Europa.