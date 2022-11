Un intergruppo parlamentare per gli italiani all’estero?

«Negli ultimi giorni ho proposto a colleghe e colleghi Senatori e Deputati la costituzione di un intergruppo parlamentare esclusivamente dedicato ad approfondire e lavorare sulle tematiche che riguardano i nostri connazionali residenti all’estero. L’intergruppo è uno strumento importante, un luogo di lavoro in cui i parlamentari, al di là del proprio colore politico, possono lavorare insieme e più efficacemente per affrontare alcune questioni specifiche. In poche ore sono state diverse le adesioni di Senatori e Deputati, sintomo ulteriore che le problematiche degli oltre cinque milioni e mezzo (dati AIRE) di italiani residenti all’estero rappresentano una preoccupazione diffusa e bipartisan. Nelle prossime settimane proporrò ai componenti dell’Intergruppo di riunirci per iniziare ad impostare il lavoro per questa legislatura.» È quanto scrive in una nota la Senatrice del Partito Democratico, Francesca La Marca.