“L’opposizione in Parlamento chiede chiarezza su un tema di massima gravità come l’invio a Kiev di missili a lunga gittata Storm Shadow impiegabili contro la Russia”

“Scandaloso che questo governo continui a non rispondere all’opposizione che in Parlamento chiede chiarezza su un tema di massima gravità come l’invio a Kiev di missili a lunga gittata Storm Shadow impiegabili contro la Russia in violazione della nostra Costituzione. Invio tenuto segreto dal nostro governo – lo abbiamo saputo solo dal ministro della Difesa britannico – che aveva sempre garantito che mai sarebbero state fornite armi di attacco”.

Lo dichiarano i componenti M5S della commissione Difesa: il capogruppo Marco Pellegrini e i deputati Arnaldo Lomuti e Vottoria Baldino, vicepresidente del gruppo cinquestelle Camera.

“Hanno mentito, come forse stanno mentendo adesso garantendo che questi missili – in grado di colpire anche Mosca – non verranno mai usati dalle forze armate ucraine contro il territorio russo.

Washington e Londra hanno dato luce verde ad attacchi contro la Russia con le loro armi a lunga gittata: veramente questo governo, sempre pronto ad allinearsi, vuole farci credere che questa volta ha posto dei caveat all’uso delle armi fornite dall’Italia e, anche fosse, che garanzia abbiamo che i generali ucraini sul campo li rispetterebbero avendo mano libera su tutto il resto?

Il governo deve rispondere a queste nostre domande, e finché non lo farà il Movimento 5 Stelle non mollerà la presa”.