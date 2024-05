“Armi Nato ed europee per colpire la Russia. Prima sembrava la solita fuga in avanti degli anglo-americani. Poi sono arrivate le dichiarazioni di Stoltenberg e di Borrell. Ora il via libera di Francia, Germania e Polonia. E l’Italia? Potrà tirarsi indietro?”. Lo dichiara il capogruppo M5S in Commissione Difesa Camera, Marco Pellegrini.

“Al di là delle dichiarazioni ad uso e consumo della campagna elettorale, temiamo che Meloni, sempre pronta ad allinearsi passivamente, lo farà anche questa volta, subito dopo il voto europeo, magari senza dirlo – come ha fatto per l’invio dei missili a lunga gittata Storm Shadow che abbiamo scoperto solo grazie al ministro della Difesa di Londra”.

“Per questo alla Camera chiederemo che Meloni venga di persona in Parlamento e si prenda personalmente la responsabilità delle sue posizioni. Pretendiamo che la presidente del consiglio dichiari esplicitamente che l’Italia non consentirà mai l’uso delle sue armi contro il territorio russo, così come non invierà mai militari in Ucraina. Qui è in ballo il coinvolgimento in guerra dell’Italia e Movimento 5 Stelle non tollera ambiguità”, conclude Pellegrini.