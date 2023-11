La lira calabrese, la pipita, la zampogna e la chitarra battente di Davis Muccari, il cantautore folk più amato dai giovani. L’organetto, la fisarmonica ed il tamburello di Ciccio Nucera, il re della tarantella calabrese. Antonio Grosso, l’asso dell’organetto e della fisarmonica, tra tradizione e innovazione e la voce ed il ritmo di Maddalena Grosso.

Sono questi i quattro assi della musica calabrese che insieme ai The Rustica Porject, a Gabriele Gnava Macri, ai Santa Taranta e all’attrice nazionale di origini calabresi, Annalisa Insardà, special guest dell’intera kermesse, saranno protagonisti del prestigioso Segmento Tarantella Festival, in Australia, ai nastri di partenza da mercoledì 8 novembre. L’evento si concluderà domenica 3 dicembre.

È quanto fa sapere Innocenza Giannuzzi, presidente di Casa Calabria International sottolineando che la proposta presentata dal sodalizio che raccoglie italo-discendenti e figli della diaspora vuole rappresentare un contributo prezioso per la promozione del turismo delle radici.

Patrocinato dal Consiglio regionale della Calabria e sostenuto dal presidente onorario Sam Sposato di Casa Calabria Internationl, presidente del Calabria club di Melbourne e dalle Federazioni delle associazioni calabresi del south Australia, l’evento – aggiunge – è in linea con le iniziative avviate nello scorso mese di giugno dal Ministero degli Esteri e vuole dare una spinta creativa alla conoscenza delle cultura musicale, agli strumenti della tradizione e ai talenti artistici della nostra terra, riconosciuti a livello internazionale.

Il poker di artisti rientra tra i protagonisti di Calabria Sona e Italysona che ormai da 15 anni concepiscono la musica identitaria come strumento per promuovere territori e cultura.

Ogni scelta artistica è concepita per portare una Calabria sicuramente ricca di storia e di tradizioni ma proiettata verso il futuro e verso la vera world music internazionale fuori dagli stereotipi e vicina alle nuove generazioni nel linguaggio e nella sostanza.

Il tour tour ha unito 4 eccellenze musicali di chiara fama in Calabria con una storia che parte dalle radici più profonde per elaborare un linguaggio di innovazione e di professionalità. Gli artisti porteranno momenti di interazione, promozione e ovviamente di divertimento per tutti gli ospiti, italo-discendenti e non.

Il Segmento Tarantella Festival promosso dalla prestigiosa rivista Segmento Magazine, l’unica rivista online interamente scritta in inglese che parla della cultura italiana in Australia e all’estero, oltre alle performance degli artisti calabresi in tour in Australia, prevede workshop di danza e laboratori per avvicinarsi agli strumenti della tradizione. – (Fonte: Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying).