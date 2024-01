Su La Provincia di Sondrio l’intervento di Patrizio Del Nero, sindaco di Albaredo, unico Comune della provincia di Sondrio ad essere stato ammesso nel progetto del “Turismo delle radici”.

“Il 2024 sarà l’anno internazionale del Turismo delle radici”, “abbiamo tanti cittadini che sono emigrati in California tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900. Ben 15 discendenti degli emigrati all’estero ci hanno chiesto la cittadinanza e sono iscritti all’Aire. Alcuni di loro lo scorso anno sono venuti per la prima volta ad Albaredo. Creare una relazione, valorizzare i legami con i nostri concittadini per capire quali sono stati i luoghi di origine dei loro nonni o bisnonni può generare un circuito virtuoso e utile per l’intera comunità locale”.

“L’intervento è importante, in quanto verrà realizzata una piattaforma all’interno della quale i Comuni aderenti avranno una loro visibilità – ha spiegato Del Nero -. Dovranno essere indicate anche le capacità ricettive e le proposte attrattive dal punto di vista culturale, ambientale, storico e turistico ed enogastronomico per far sì che i nostri concittadini emigrati trovino interesse e tornino a visitare i nostri luoghi e i nostri paesi creando un flusso turistico interessante e costituito da persone facoltose”.

“Noi come Comune di Albaredo e come Ecomuseo incentreremo il nostro programma del 2024 sul turismo delle radici” prosegue -. “Uno dei momenti salienti dell’avvio di questo progetto è stata la presentazione del libro ‘Albaredo e Livorno: le due vite di Domenico Petrelli (18331911)’. Petrelli, che poi è ritornato ad Albaredo, è stato infatti un eccellente personaggio ed esempio della migrazione di quegli anni”.