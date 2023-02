TURISMO DELLE RADICI | Alla Farnesina la presentazione del progetto PNRR

Mercoledì 15 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 13.30 – presso la Sala delle Conferenze Internazionali della FARNESINA – si terrà l’evento di presentazione del Progetto PNRR “Turismo delle radici: una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post Covid-19”.

La prima parte, moderata dal Direttore Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie, Luigi Maria Vignali, vedrà gli interventi istituzionali del Vice presidente del Consiglio e del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, del Ministro del Turismo Daniela Santanchè, del Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara e del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

Seguirà una sessione tecnica, moderata dal Vicedirettore dell’ANSA Stefano Polli, suddivisa in quattro panel: 1) “I viaggi delle radici per la ripresa del turismo nell’Italia Post-Covid-19” con interventi dell’Amministratore Delegato di ENIT Ivana Jelinic; del Segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli e del presidente dell’Associazione ASMEF, Salvo Iavarone. 2) “L’impatto del turismo delle radici sui piccoli comuni” con interventi di ANCI e di quattro sindaci, ciascuno in rappresentanza del Sud, Centro, Nord Italia e Isole. 3) Presentazione del volume “Scoprirsi Italiani: i viaggi delle radici in Italia” con interventi degli autori e dei rappresentanti delle comunità italiane all’estero. 4) “Comunicare il Turismo delle radici” con interventi di Sabrina Talarico, Presidente GIST; Umberto Mucci di We the Italians; Gualtiero Carraro di AD-Carraro-lab; Fabrizio Ferragni, Direttore di Rai Italia.