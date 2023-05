TURISMO 2023 | Si parte di più e il budget sale a 2mila euro

«Il budget stanziato dagli italiani per le vacanze arriva quest’anno a sommare 2 mila euro» rilevano gli analisti di Vamonos Vacanze (www.vamonos-vacanze.it), il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo.

Oltre un terzo degli italiani (36%) si concederà più spesso una vacanza quest’anno e sarà più lunga. «È il fenomeno del “revenge tourism”, il desiderio di prendersi una rivincita dalle bruttezze che ci circondano a cominciare dal conflitto in Ucraina, dalle catastrofi ambientali, dall’instabilità economica» spiegano gli esperti di Vamonos Vacanze, secondo i quali a stimolare il mercato sono soprattutto i single.

«Il turismo per single è tornato a fare grandi numeri: persiste una grande richiesta per le crociere (+39,1%) e per i gioielli italiani (+12,4%) — soprattutto Sardegna, Sicilia e Puglia — mentre salgono esponenzialmente i viaggi entro i confini del Mediterraneo (+82,5%) e verso alcune mete extra-Ue come il Mar Rosso (+84%). Dopo la grande esplosione registrata già lo scorso anno, continuano ad andare fortissimo anche le vacanze in barca a vela (+46%)» osserva il tour operator.

Tra le mete proposte dal tour operator numero uno per le vacanze di gruppo, ad andare per la maggiore è la vacanza a Sharm El Sheikh, una delle location più belle e suggestive del Mar Rosso e del mondo, dove bastano 157 euro al giorno(“last minute” dal 27 maggio al 3 giugno 2023), più o meno quanto una famiglia media spende per andare al mare sotto casa.

E più o meno con la stessa cifra (171 euro al giorno) si può perfino fare il ponte del 2 giugno a Capoverde, avvolti da un clima tropicale in camera singola (sempre dal 27 maggio al 3 giugno 2023) alla scoperta della natura incontaminata nell’Africa occidentale in un’oasi paradisiaca al largo delle coste atlantiche senegalesi.

Tra le mete in Italia, rimane invece imbattibile la settimana al mare a Pugnochiuso, anche in questo caso all-inclusive, che su Vamonos-Vacanze.it costa meno di 100 euro al giorno. Posti disponibili anche per il periodo 11-17 giugno 2023 e 17-24 giugno2023.