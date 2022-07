Tunisia-Italia: ambasciata a Tunisi consegna diplomi a giovani a rischio migrazione

Si e’ svolta ieri a Tunisi una cerimonia di consegna dei diplomi nell’ambito del progetto “Helma” (sogno) lanciato dall’ufficio dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Tunisia e finanziato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per contrastare il fenomeno dell’immigrazione illegale. Lo riferisce l’ambasciata d’Italia in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“L’Italia, la Tunisia e l’Oim insieme nel promuovere formazione professionale e inclusione sociale per giovani tunisini a rischio migrazione”, si legge nella nota.

Il progetto avviato l’anno scorso mira a integrare i giovani nel loro ambiente sociale ed economico e proteggerli da comportamenti a rischio, oltre a sensibilizzare sugli aspetti negativi dell’emigrazione irregolare e fornire alternative ai giovani alla ricerca di una vita migliore.