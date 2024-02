Fornire una formazione accademica altamente qualificata e rafforzare i legami culturali ed economici con le comunità trentine all’estero: con questi obiettivi la Giunta provinciale di Trento, con un provvedimento proposto dall’assessore Mattia Gottardi, competente in materia di emigrazione, ha approvato un bando per l’assegnazione di cinque borse di studio in favore di discendenti, residenti all’estero, di emigrati trentini.

Serviranno per la frequenza di corsi di laurea e di laurea magistrale dell’Università degli Studi di Trento dall’anno accademico 2024/2025.

L’impegno di spesa previsto è di 37.747,70 euro per il primo anno accademico.

“Si rinnova – sottolinea l’assessore Gottardi – un’iniziativa che negli anni ha fatto registrare il gradimento di molti giovani. E’ uno degli interventi concreti con cui la Provincia autonoma di Trento intende mantenere saldi i legami tra il Trentino e i discendenti dalla comunità trentina che vivono all’estero”.

Il bando, che ha come scadenza le ore 12.00 (Ora standard dell’Europa Centrale) del 20 maggio 2024, è per 2 borse di studio per corsi di laurea di I livello (triennale) e 3 borse di studio per corsi di laurea di II livello (laurea magistrale).

L’importo annuale delle borse è di 6.700 euro per studenti residenti in Europa e 7.250 euro per studenti residenti in un paese extraeuropeo.