È convocata per oggi, alle 15, la riunione del Comitato di Presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero che si svolgerà in modalità virtuale sulla piattaforma Zoom con la partecipazione del Direttore generale, min. plen. Luigi Maria Vignali, e i funzionari della Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie

“I lavori prevedono il seguente ordine del giorno: – introduzione della riunione Michele Schiavone; – relazione del Direttore generale della DGIT, min. plen. Luigi Maria Vignali, sui temi: o legge di Bilancio 2024: assegnazioni ai capitoli gestiti dalla DGIT 1284, 3095, 3103, 3105, 3106 e 3122, 3131.

Determinazione dei criteri per le assegnazioni dei contributi ai vari capitoli; o utilizzo dei fondi del capitolo 3122 per la costituzione dell’Ufficio stampa del CGIE; o stabilizzazione del personale di segreteria esterno assunto dal CGIE (3 unità) nell’organico della Farnesina; o effetti evolutivi e aumento dei residenti all’estero determinati dall’obbligatorietà di iscrizione all’AIRE della legge 23 dicembre 2023; o conferma del parere sulla chiusura dei Com.It.Es. de L’Aja e di Arona; o stato di avanzamento degli ordini del giorno approvati durante l’Assemblea plenaria del 23 giugno 2023; o apertura rappresentanza diplomatica a Newark; o stato dell’organizzazione delle elezioni europee del 9 giugno 2024; o risultati della sperimentazione del voto elettronico organizzato dal MINT e dal MAECI. Coinvolgimento del CGIE nella definizione della futura legge; – presentazione vademecum per il rimborso spese dei Consiglieri; – programmazione delle attività del CGIE per l’anno 2024; – approvazione del bilancio preventivo 2024 del CGIE; – approvazione delibere fornitori; – abbonamenti sito web CGIE e S-R-PA-CGIE, Zoom; – richiesta della Fondazione Migrantes di sostituzione del Consigliere Franco Dotolo; – apertura rappresentanza diplomatica a Newark nel New Jersey, USA; – programmazione delle attività previste dalla legge 368/1989 per l’anno 2024: AP, CdP, Commissioni continentali, Commissioni tematiche, Gruppi di lavoro, eventuale V Assemblea plenaria della Conferenza S-R-PA-CGIE; – organizzazione di webinar monotematici su argomenti di attualità e di forte impatto sulle politiche per gli italiani all’estero: o (Legge 23 dicembre 2023) obbligatorietà e sanzioni per chi non si iscrive all’AIRE; o promozione della lingua e della cultura italiana all’estero; – preparazione testo di riforma dei Com.It.Es.; – preparazione testo di riforma del CGIE; – richiesta di modifica della legge elettorale della circoscrizione estero; – modifica legge e circolare 4 del DL 64/2017; – avvio della preparazione dell’Assemblea plenaria della Conferenza permanente Stato-Regioni-Province Autonome-CGIE; – varie. Al termine dei lavori – si legge in una nota del CGIE – si svolgerà una conferenza stampa sulla piattaforma Zoom”.