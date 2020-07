TRAGEDIA | Bomba d’acqua a Palermo: due morti, due bimbi ricoverati per ipotermia [VIDEO]

Le due vittime si trovavano a bordo di un'auto che è stata in pochi minuti travolta dalla furia dell'acqua lungo il sottopassaggio di via Leonardo Da Vinci

Un violento nubifragio ha colpito Palermo questo pomeriggio, causando due vittime. La bomba d’acqua ha mandato letteralmente in tilt il capoluogo siciliano. Le strade si sono trasformate in fiumi in piena, con decine di auto sommerse dall’acqua lungo viale Regione Siciliana, principale arteria d’accesso alla città.

Le due vittime si trovavano a bordo di un’auto che è stata in pochi minuti travolta dalla furia dell’acqua lungo il sottopassaggio di via Leonardo Da Vinci. Per i due occupanti non c’è stato niente da fare. Sul posto è intervenuta la squadra di sommozzatori dei Vigili del fuoco.

Sempre lungo viale Regione Siciliana, stavolta all’altezza del sottopassaggio di viale Michelangelo, decine di automobilisti hanno trovato la salvezza abbandonando le auto trascinate dall’acqua.

Due bambini, uno dei quali di pochi mesi, sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia dopo essere rimasti in auto con i genitori nel sottopasso di viale della Regione.

Intanto le forze dell’ordine hanno prelevato coperte e teli termici dagli ospedali per le persone rimaste in strada.