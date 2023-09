Francesco Rallo è il nuovo coordinatore del MAIE a Houston, Texas. A nominarlo il vicepresidente del MAIE, Vincenzo Odoguardi. Rallo è una figura di spicco e ben conosciuta nella comunità italoamericana locale; il neo coordinatore promette di diffondere la visione culturale e politica del MAIE in tutto il territorio di propria competenza.

Al centro della missione di Rallo c’è la difesa dei diritti dei migranti italiani all’estero. Crede fermamente nell’importanza di avere un rappresentante dedicato per la comunità italiana, pronto a lottare per i loro diritti e interessi. Oltre a ciò, è impegnato nella promozione e preservazione della cultura e della lingua italiana, sottolineando l’importanza dell’identità italiana.

Rallo ha un piano ambizioso per rafforzare il legame tra il MAIE e la comunità italiana di Houston. Vuole rendere il movimento più accessibile, organizzando incontri informali in luoghi come ristoranti e locali italiani, creando così un’atmosfera accogliente e inclusiva.