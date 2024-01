Considerando il livello mediano di amore che in Italia si prova per lo sport del calcio, non c’è davvero da stupirsi se per molti andare allo stadio è come visitare un tempio, andare a messa.

C’è indubbiamente qualcosa di magico nel mondo dello sport e nella struttura dello stadio, d’altronde sono luoghi dove le emozioni viaggiano sempre ai massimi livelli, tra gioia, dramma, sconfitta e vittoria. Sono i luoghi dove si concretizzano le scommesse sportive o dove si vincono le coppe, dove i padri abbracciano i figli e dove i canti di gioia si alzano verso il cielo.

Questo porta a una riflessione di carattere riflessivo: quali sono gli stadi più belli d’Italia? Quali sono i più interessanti templi del calcio? Andiamoli a scoprire insieme.

Stadio San Siro – Giuseppe Meazza

Cosa potevamo aspettarci da una delle capitali mondiali del design e della moda se non uno degli stadi più iconici del mondo del calcio?

Il Giuseppe Meazza, inaugurato nel 1926 e ristrutturato poi nel 1955 e nel 1990, è lo stadio casa di due tra le più importanti squadre d’Italia ovvero Inter e Milan.

Con 81.277 posti, San Siro (dal nome del quartiere dove si trova lo stadio) è uno dei più capienti stadi d’Europa.

Stadio Diego Armando Maradona (ex San Paolo)

Napoli ospita lo stadio dal nome forse più iconico d’Italia, almeno da quando, nel 2022, il nome San Paolo è stato cambiato in onore del leggendario Maradona, simbolo della squadra.

Il Diego Armando Maradona è uno stadio simbolico, in cui diversi frammenti della struttura ricordano da vicino la leggenda e in un, più che in tante altre città, si può sentire la magia dello sport.

A questo va aggiunta la capienza, di 54.726 spettatori: abbastanza per ospitare anche partite di calibro elevatissimo in una delle città più bella del mondo.

Juventus Allianz Stadium

Il più recente tra tutti gli stadi d’Italia, il Juventus Stadium è la casa della Juventus.

Costruito nel 2011 con più di 40.000 posti a sedere, questo stadio ha visto alcuni degli anni di maggior successo della vecchia signora, fino ai restringimenti attuali, da quando campioni di calibro internazionale come Cristiano Ronaldo o Giorgio Chiellini, nomi onnipresenti nelle scommesse calcio, hanno preso altre vie.

Stadio Artemio Franchi

La casa dei Viola, con una capacità di 40.000 posti a sedere, è la casa della Fiorentina, una delle squadre più amate della penisola.

Progettato dall’architetto Italiano Pier Luigi Nervi, questo stadio comunale è arcinoto per il suo essere fascinoso

Rispetto agli altri stadi Italiani questo è anche quello che sta per ricevere una ristrutturazione imponente che porteranno gli impianti alla modernità e renderanno la struttura anche attenta alla questione energetica.

Stadio Olimpico

L’olimpico di Roma, casa tanto della Roma quanto della Lazio, è insieme a San Siro il più importante tra tutti gli stadi della città eterna.

Precedentemente con capienza di oltre 100.000 persone, a oggi ridotta a 70.000 unità, l‘olimpico di Roma è una struttura a dir poco iconica, nota per aver ospitato finali di Champions, gare dei Mondiali di Calcio, match degli Europei ma anche eventi mondani, concerti e addirittura i giochi olimpici; non sono molti gli stadi nel mondo a poter vantare questo genere di varietà di eventi, poco ma sicuro.