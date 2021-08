FOTO E VIDEO | Mattarella visita la nave scuola Palinuro

Breve pausa nelle vacanze sarde del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che questa mattina riprende l’attivita’ formale visitando la nave scuola della Marina Militare Palinuro, comandata dal capitano di fregata Antonio Strina, in navigazione nella rada di Alghero.

Mattarella, si legge sull’Ansa, e’ accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone. A bordo il Presidente incontrera’ una rappresentanza degli allievi dell’Accademia Navale e della Scuola Sottufficiali di Taranto.

Impegnati nelle rispettive Campagne d’Istruzione 2021, gli allievi hanno la opportunita’ di entrare in contatto diretto con le competenze e le tradizioni della Marina, maturando esperienze che accompagneranno i futuri Ufficiali e Marescialli per l’intera carriera.

Il Palinuro e’ una “Nave Goletta”. Il termine indica che la nave e’ armata con tre alberi di cui quello prodiero, detto trinchetto, e’ armato con vele quadre, mentre gli alberi di maestra e di mezzana sono armati con vele di taglio (rande, frecce e vele di strallo). A questi alberi si aggiunge il bompresso, un quarto albero che sporge quasi orizzontalmente dall’estremita’ prodiera, anch’esso armato con vele di taglio (fiocchi).

La superficie velica complessiva e’ di circa 1.000 mq., distribuiti su quindici vele. L’altezza degli alberi sul livello del mare e’ di 35 metri per il trinchetto, 34,5 metri per la maestra e di 30 metri per l’albero di mezzana. Lo scafo, cosi’ come gli alberi, e’ in acciaio chiodato ed e’ suddiviso in tre ponti.