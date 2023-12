Giorgio Silli, Sottosegretario agli Esteri, ha effettuato una missione alle Nazioni Unite a Ginevra, dove ha guidato la delegazione italiana all’evento di alto livello per celebrare il 75/o anniversario della Dichiarazione dei diritti umani e al Global Refugee Forum, organizzato sotto l’egida del segretario generale delle Nazioni Unite.

Compressione dei diritti civili e politici, violenza di genere, preoccupante aumento delle esecuzioni capitali, gravi discriminazioni a danno di minoranze etniche e religiose, tutela dei bambini soprattutto nei conflitti armati e dei disabili, impegno umanitario per la crisi in Medio Oriente sono i temi su cui si è incentrata la partecipazione del sottosegretario all’evento di Alto Livello sui Diritti Umani.

In tale occasione, il sottosegretario ha ribadito e valorizzato gli impegni assunti dal Governo per la promozione e la protezione dei diritti umani, tradizionale priorità per l’Italia, specialmente a fronte delle palesi violazioni nell’attuale congiuntura internazionale.

A margine dell’evento di alto livello, il sottosegretario Silli ha incontrato la vice alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Nada Al-Nashif, e ha presentato la mostra di arte contemporanea italiana intitolata “Art and Human Rights”, allestita al Palazzo delle Nazioni di Ginevra e promossa dal ministero degli Affari Esteri in collaborazione con l’Associazione Genesi, presieduta da Letizia Moratti.

A margine della sua missione in terra elvetica, il sottosegretario Silli, che ha anche la delega per gli italiani nel mondo, ha incontrato un’articolata rappresentanza della collettività italiana in Svizzera.