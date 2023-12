Alessio Orlando, Coordinatore MAIE a Miami, ha incontrato il Console Generale d’Italia a Miami, Michele Mistò. Questo incontro non è stato solo una formalità, ma un’occasione fondamentale per discutere e pianificare il futuro della comunità italiana in questa regione.

Durante l’incontro, riferisce Orlando in una nota, “abbiamo avuto una lunga conversazione su tutto ciò che riguarda la comunità italiana a Miami, affrontando le problematiche e discutendo su come poter migliorare e sviluppare un sistema più dinamico tra i nostri connazionali”.

Il Console Michele Mistò ha mostrato grande apprezzamento per il lavoro svolto dal MAIE, un’organizzazione dedicata all’assistenza degli italiani all’estero, che svolge un ruolo cruciale nel fornire supporto e servizi, facilitando l’integrazione degli italiani nella società americana e mantenendo vive le loro radici e tradizioni culturali.

L’incontro ha anche gettato le basi per futuri dialoghi e strategie. “Ci saranno sicuramente futuri incontri per continuare a sviluppare nuove strategie” ha affermato Orlando, delineando un percorso proattivo per il futuro.

“L’incontro tra Alessio Orlando e il Console Generale Michele Mistò – si legge in un comunicato targato MAIE – rappresenta un momento significativo per la comunità italiana a Miami e nelle regioni circostanti. Il dialogo costruttivo e le strategie future delineate in questa occasione sono un chiaro segnale dell’impegno continuo verso il sostegno e lo sviluppo della comunità italiana all’estero”.