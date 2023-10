L’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo ha organizzato un incontro per parlare di quelli che un tempo erano definiti “cervelli in fuga”. L’appuntamento è per giovedì 5 ottobre alle 19 in Zentrum Im Gut, Burstwiesenstrasse. 48, Zurigo.

Protagonisti della conferenza saranno lo scrittore Vincenzo Latronico, autore del libro “Le perfezioni” (Bompiani, 2022) e la scrittrice Isabella Sorace, autrice di “Expat” (MnM, 2022).

L’evento è organizzato in occasione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo 2023.

Oggi si parla ancora di “cervelli in fuga”? No, questa espressione usata abitualmente un quarto di secondo fa non si usa più. Sicuramente attuale, invece, la riflessione su dove questa loro “fuga” li ha portati e oggi a che punto è. È proprio di questo che discuteranno i due ospiti dell’incontro di giovedì. I due autori hanno scritto due romanzi simili per tema generale ma molto diversi per impianto di narrazione. Modererà l’incontro Francesco Ziosi. L’evento sarà in lingua italiana.

“Le perfezioni” racconta di Anna e Tom, una coppia di creativi ben insediata a Berlino che deve fare i conti con la vacuità e la malinconia dell’essere in qualche modo arrivati; Sara, la protagonista di “Expat”, invece, è una viaggiatrice irrequieta alla ricerca di un nuovo centro, in bilico tra l’affermazione di sé e nuovi e vecchi affetti.