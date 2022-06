SVIZZERA | Comites Ginevra incontra la comunità italiana

A circa sei mesi dalla sua elezione, lo scorso 28 maggio, il Com.It.Es. di Ginevra si è presentato alla comunità italiana durante l’evento “Com.It.Es. in musica”, organizzato insieme alla SAIG, con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Ginevra e del Comune di Chêne-Bourg, presso la Sala comunale Point Favre a Chêne-Bourg.

La presentazione è stata preceduta da un concerto di violino e pianoforte dei due musicisti Seat Byeol Choi e Philippe Boaron.

L’introduzione e la presentazione della serata è stata affidata alla dottoressa Laura Facini, responsabile per il Com.It.Es. della commissione cultura, la quale ha introdotto i due artisti.

Alla fine del concerto, i membri del Com.It.Es. sono saliti tutti sul palco per presentarsi ai presenti. Si è poi passati alla presentazione del Com.It.Es. di Ginevra, spiegandone le caratteristiche, la composizione di membri, le loro peculiarità, e soprattutto tutte le iniziative e i progetti già svolti e che verranno realizzati in futuro, nonché quelli in via di definizione.