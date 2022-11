Stelvio, neve a misura di famiglia. Sci, slittino e ciaspolate nell’atmosfera magica del Bella Vista a Trafoi

Natura, avventure e magia. Sono le parole chiave di una vacanza al family Hotel Bella Vista di Trafoi, dove l’inverno regala un’atmosfera incantata per adulti e bambini.

Posizionato nel paesino di Trafoi, a 1500 m di quota, propone ai suoi ospiti una vista unica sulle Dolomiti dell’Engadina, all’interno di una delle aree naturalistiche protette più interessanti d’Europa, il Parco Nazionale dello Stelvio. A ridosso dell’area sciistica di Trafoi, particolarmente soleggiata e tranquilla, è il punto di partenza ideale per le una vacanza sulla neve in famiglia, che include anche passeggiate e ciaspolate tra boschi e natura incontaminata, una divertente discesa in slittino e un skikindergarden con tappeti magici e giochi sulla neve per il divertimento dei più piccoli. Qui la prima neve ha già trasformato il paesaggio in un luogo da favola e l’hotel si sta preparando al meglio per l’apertura della stagione invernale prevista il 22 dicembre.

SCI E NON SOLO, LA VACANZA SULLA NEVE FORMATO FAMIGLIA

Trafoi è il posto giusto per rallentare dalla frenesia quotidiana, ritrovare la quiete e il piacere autentico del contatto con la natura. È qui che la famiglia Thöni, da generazioni, accoglie i suoi ospiti all’Hotel Bella Vista, una struttura pensata per famiglie e non solo dove l’accoglienza fa rima con gusto, benessere e relax per gli amanti della montagna di tutte le età. D’inverno, ci si reca sulle piste direttamente sci a piedi: la pista per principianti della skiarea Trafoi, dove imparò a sciare il campione mondiale Gustav Thöni, si sviluppa proprio di fronte alla struttura e lo skilift per la risalita si trova a pochi metri. Con 11 km di tracciati, particolarmente adatti per bambini e principianti, questa area sciistica si sviluppa tra il 1500 e i 2400 metri di altitudine, il punto panoramico più alto e spettacolare raggiungibile con gli impianti. Ma non solo, è in questo contesto che è stata realizzata la pista da slittino di Trafoi, ben 5 km di percorso per circa 300 m di dislivello totale.

Lo skikindergarten, inoltre, è perfetto per il primo approccio sulla neve e la Scuola di Sci Trafoi organizza corsi anche settimanali a partire dai 4 anni di età. Per chi invece predilige le passeggiate a piedi o con le ciaspole, l’Hotel Bella Vista offre ogni settimana escursioni guidate, adatte anche ai più piccoli esploratori e in notturna, alla scoperta di boschi da favola e canyon dove magari scorgere i cervi o altri animali selvatici nel loro habitat naturale.

E per allargare i propri orizzonti, a soli 15 minuti di auto, la vicina skiarea di Solda offre altri 40 km di tracciati per tutte le difficoltà con funpark e romantici rifugi in cui trascorrere giornate indimenticabili. Tra le iniziative più interessanti dell’inverno all’Hotel Bella Vista, anche l’esperienza “Sciare con Gustav Thöni”, la leggenda altoatesina dello sci mondiale negli anni ’70, nonché allenatore personale di Alberto Tomba: in programma a gennaio le uscite in compagnia del campione di sci alpino, regalano emozioni al cospetto del Re Ortles, lasciando le prime tracce sulla neve all’alba; dedicato agli affezionati dello sci, ma anche ai giovani emergenti che possono avere l’opportunità di mettersi alla prova a fianco di un guru della disciplina.