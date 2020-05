STAMPA ESTERA | Sul Telegraph 20 motivi per cui è bene scegliere l’Italia per le proprie vacanze

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola si evidenzia il fatto che il Telegraph, quotidiano del Regno Unito, elogia l’Italia e invita i propri lettori a tornare a visitare il Belpaese appena l’emergenza sanitaria sarà finita e si tornerà a viaggiare all’estero.

La testata britannica elenca 20 motivi per cui è bene scegliere le bellezze italiane, anche se – sottolinea – ce ne sarebbero molti di più.

“Non si può amare un Paese senza amare la sua gente – spiega l’autore – sappiamo che gli italiani spesso si vedono come toscani, siciliani, veneziani o napoletani; ma sono sempre gli stessi, con una caratteristica in comune: l’apprezzamento per le cose belle della vita”.

Nella lista, i limoneti della Sicilia, Erice, Enna, Marettimo, Noto. La lingua italiana è la quinta motivazione per visitare il nostro Paese perché “in italiano tutto suona meglio”.