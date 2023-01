SPECIALE DIFESA | Oltre 12mila militari impegnati in Italia e all’estero durante le feste

Sul territorio nazionale circa 5.000 militari presidiano le strade e le piazze, garantendo la sicurezza nelle aree urbane italiane particolarmente affollate in questo periodo dell'anno

Durante le festivita’ e’ continuato il lavoro delle Forze armate sia in patria che all’estero con oltre 12.000 militari impegnati nei diversi scenari operativi, a tutela degli interessi nazionali, della sicurezza internazionale e delle principali aree metropolitane del Paese.

Sul territorio nazionale, riferisce un comunicato stampa dello Stato maggiore della Difesa, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, circa 5.000 militari presidiano le strade e le piazze garantendo la sicurezza nelle aree urbane italiane particolarmente affollate in questo periodo dell’anno.

Il personale delle Forze armate e’ posto a disposizione dei prefetti, da questi e’ impiegato per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonche’ in perlustrazione e pattuglia congiuntamente al personale dell’Arma dei Carabinieri e delle altre forze di Polizia. All’estero le Forze armate, con oltre 7.000 militari, sono presenti in 35 missioni internazionali nell’ambito di coalizioni multinazionali, sotto l’egida di Onu, Nato e Unione Europea o accordi bilaterali.