CENTRO AMERICA | Italiani all’estero, Giuseppe Vijil Salici nuovo coordinatore MAIE Honduras

Giuseppe Vijil Salici è il nuovo coordinatore MAIE in Honduras. Nato a Tegucigalpa, le sue origini risalgono a Capaci, provincia di Palermo in Sicilia.

Giuseppe ha completato i suoi studi post-laurea presso l’Università di Studi Superiori La Sapienza di Roma ed è professore universitario, insegna presso l’Università Nazionale Autonoma dell’Honduras (UNAH) nel Dipartimento di Stomatologia della Facoltà di Odontoiatria. Ha una carriera letteraria che include racconti e romanzi, che gli è valsa vari premi nazionali e internazionali.

“Riavvicinare gli italiani e i discendenti italiani in Honduras con il proprio Paese, l’Italia, è il motivo principale che mi ha motivato a lavorare con il MAIE”, dichiara il neo coordinatore MAIE Honduras. “Attraverso il nostro lavoro il governo italiano capirà che anche in Honduras ci sono italiani che devono essere rappresentati in modo dignitoso“, conclude.

Soddisfatto Giuseppe Cacace, coordinatore MAIE per l’America Centrale: “Dopo la chiusura dell’Ambasciata d’Italia in Honduras, a causa delle folli scelte di governi di sinistra, la nostra comunità è stata abbandonata a se stessa. Con il MAIE vogliamo essere presenti e vicini ai connazionali residenti in Honduras, che anche se numericamente non rappresentano un’enorme comunità, sono comunque italiani che meritano di essere ascoltati. Saremo sempre dalla loro parte e attraverso i nostri parlamentari porteremo anche la loro voce nelle sedi istituzionali che contano”, assicura Cacace in conclusione.