SPAGNA | Italiani all’estero, un Comites anche ad Arona

Si vota il 3 dicembre. I connazionali interessati a votare devono iscriversi nell'elenco degli elettori, preferibilmente tramite FAST IT

Sarà istituito un Comites anche nella circoscrizione consolare di Arona (Tenerife). A dare la notizia è l’Ambasciata d’Italia a Madrid.

Come noto, il 3 dicembre di voterà per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. I connazionali interessati a votare – spiega la sede diplomatica – devono iscriversi nell’elenco degli elettori, preferibilmente tramite FAST IT.

E’ stato inoltre deciso, secondo quanto informa il Comites di Madrid, di elevare la Agenzia Consolare di Arona a Vice Consolato. Quindi la nuova sede – fortemente voluta dall’allora Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo, presidente MAIE – avrà un diplomatico appositamente nominato.

Las Palmas di Gran Canaria manterrà un ufficio onorario collegato direttamente al Vice Consolato di Arona semplificando e accorciando le tempistiche del rilascio dei passaporti che ad oggi vengono emessi dalla Cancelleria Consolare di Madrid. Ottime notizie per i connazionali residenti in quella zona della Spagna.