SPAGNA | Italiani all’estero, stato di avanzamento dei servizi consolari ad Arona

“Sono lieto di informare la collettività che siamo in dirittura d’arrivo, questa settimana il portale Prenot@mi (sistema automatizzato dove l’utente stesso può gestire il proprio account ed i propri appuntamenti in maniera completamente autonoma) è stato riconfigurato per essere indipendente dalle piattaforme consolari di Madrid, data l’imminente elevazione della Sede di Arona a Vice Consolato, prevista per il mese di marzo”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Stabile, consigliere CGIE.

“Di conseguenza gli utenti che si registrano per la prima volta inserendo il proprio indirizzo, e quelli di ritorno che cercano un appuntamento, vengono ora automaticamente (in base al codice postale delle Canarie) trasferiti ai servizi offerti da Arona (passaporti e CIE) che tuttavia non risultano ancora prenotabili sin quando non avverrà l’elevazione della Sede ed il definitivo sganciamento dalle piattaforme consolari di Madrid (tutto questo il 15/3) e l’installazione delle apparecchiature per la stampa dei passaporti (in arrivo il 4 Marzo, con tecnico dall’Italia l’8 – le CIE sono invece già installate).

In ogni caso gli utenti non dovranno attendere tale data per iniziare a presentare le loro domande di passaporto e CIE, in quanto dalla settimana prossima verrà messo online il nuovo sito internet della Sede con tutte le informazioni su questi due servizi”, conclude Stabile.

Per maggiori approfondimenti si consiglia sempre di consultare il sito internet istituzionale.