Nella serata di domenica 17 dicembre il Circolo “Sandro Pertini” del Partito Democratico (PD) di Madrid ha ospitato Toni Ricciardi, uno dei tre deputati italiani eletti nella ripartizione “Europa” della circoscrizione “Estero”.

L’incontro si è svolto presso il bar-ristoriante pugliese “MENA Apulian Food”, quartiere La Latina di Madrid, alla presenza di una ventina fra iscritti e simpatizzanti.

Fra questi, anche Michele Testoni (Segretario del circolo e Vicepresidente del COM.IT.ES. di Madrid), Andrea Lazzari (Presidente del COM.IT.ES. di Madrid) e Pietro Mariani (Consigliere C.G.I.E. per la Spagna).

“L’incontro ha toccato soprattutto temi di interesse per la comunità italiana residente in Spagna”, si legge in un comunicato.

In particolare, viene spiegato, il deputato Ricciardi “ha ricordato il suo impegno legislativo per modificare la normativa IMU per gli immobili dei connazionali residenti all’estero e, soprattutto, per giungere alla firma di un accordo per permettere la doppia cittadinanza fra Italia e Spagna”.

“La comunità italiana in Spagna, infatti, è in continuo aumento: sono già 60.000 i connazionali residenti nella sola regione di Madrid, secondo gli ultimi dati INE (Instituto Nacional de Estadística, l’ISTAT spagnolo).

Per Ricciardi, come per Lazzari, Mariani e Testoni, la cittadinanza è uno degli principali strumenti per arrivare alla piena integrazione fra due paesi che condividono un ampio numero di interessi e relazioni comuni.

L’auspicio, condiviso sia dal deputato che da tutti i presenti, è che le differenze politiche che caratterizzano i governi dei due paesi, oltre al prossimo avvio della campagna elettorale per europea (giugno 2024), non costituisca un ostacolo per il raggiungimento di questo obiettivo”.