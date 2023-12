Lo scorso 14 dicembre il Comites di Ginevra ha incontrato alcuni rappresentanti della comunità italiana locale.

L’evento si è svolto in un ristorante nel cuore del centro città, con l’obiettivo principale di consolidare i legami con la vivace comunità di italiani a Ginevra.

Carmelo Vaccaro, Coordinatore SAIG, commenta: “La risposta è stata entusiasmante, con circa un centinaio di partecipanti che hanno accolto con gioia l’invito del Com.It.Es. per gli auguri delle festività di fine anno.

Nel corso del 2023, l’organo di rappresentanza ha promosso diversi incontri tematici, cercando di avvicinarsi ai rappresentanti dell’associazionismo locale e alle varie espressioni della collettività ginevrina.

La serata è stata accompagnata dalla piacevole colonna sonora di Radio Swissitalia, creando uno sfondo musicale che ha contribuito a rendere l’atmosfera ancora più calorosa e partecipativa. Oltre ai momenti di condivisione tra i presenti, c’è stata l’opportunità di partecipare a una coinvolgente lotteria con premi significativi. Un momento particolarmente commovente è stato il monologo dell’attrice Francesca Bruni, appositamente scritto per l’evento e incentrato sul tema natalizio”.

“Con questi incontri, il Com.It.Es. di Ginevra mira a creare sinergie con tutti coloro che desiderano collaborare per incidere in modo più significativo nella promozione dell’Italia a Ginevra. L’obiettivo è quello di costruire una comunità coesa e attiva, lavorando insieme per celebrare le tradizioni italiane e promuovere la cultura nel contesto locale. La serata è stata un’occasione speciale per rafforzare il senso di appartenenza e solidarietà tra gli italiani a Ginevra, augurando a tutti un sereno e felice periodo natalizio”.