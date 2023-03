SPAGNA | “Consolato d’Italia a Barcellona disastroso”: manifestazione di protesta dei connazionali

Sabato 18 marzo la comunità italiana residente a Barcellona farà sentire la propria voce, scenderà in piazza per manifestare pacificamente “contro l’inefficienza e l’assoluta assenza di ogni assistenza da parte del Consolato generale di Barcellona”

Sabato 18 marzo la comunità italiana residente a Barcellona manifesterà pacificamente davanti al Consolato Generale d’Italia per protestare contro servizi pessimi e mancanza di rispetto nei confronti dei connazionali da parte di alcune delle persone che lavorano nella sede.

La Consigliera del Comites Anna Papavero, l’attivista indipendente Carlo Testa e Salvatore Tuosto, promotore della raccolta firme, invitano tutti i connazionali a partire dalle ore 11:00 davanti la sede del Consolato, in calle Aribau, 185, per manifestare pacificamente “contro l’inefficienza e l’assoluta assenza di ogni assistenza da parte” della sede consolare, si legge in una nota.

L’invito è rivolto a tutti i connazionali, iscritti e non all’Aire.

“Sosteniamo l’iniziativa in questa giornata particolare, il 18M per la tutela dei diritti di NOI ITALIANI ormai abbandonati dalle Istituzioni e dal Consolato di Barcellona. Ci auguriamo che tutto il COMITES sia affianco dei nostri connazionali per chiedere al Ministro un decisivo intervento per ripristinare la gestione disastrosa del Consolato di Barcellona e dell’intera Circoscrizione Consolare. Facciamo sentire la nostra voce e rivendichiamo i nostri diritti calpestati dal Consolato Generale d’Italia a Barcellona”, conclude il comunicato diffuso dagli organizzatori.