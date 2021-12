Sottosegretario Di Stefano negli Emirati Arabi Uniti, visita a Expo 2020 Dubai

Il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, si trova in missione negli Emirati Arabi Uniti dove oggi ha visitato Expo 2020 Dubai. Parlando ai giornalisti a margine della visita al Padiglione Italia il sottosegretario ha osservato che il rapporto con gli Emirati e’ solido, come dimostrato dai dati dell’interscambio commerciale che ha raggiunto quasi i 10 miliardi di euro.

Di Stefano ha partecipato agli eventi legati alla promozione della Motor Valley dell’Emilia Romagna, tra cui la parata di automobili da Dubai fino al palazzo presidenziale di Abu Dhabi. Domani il sottosegretario dovrebbe incontrare alcune autorita’ emiratine tra cui il ministro del Commercio Thani Ahmed Al Zeyoudi. In un messaggio sul suo profilo Facebook, Di Stefano ha parlato anche del suo incontro negli Emirati con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

“Oggi, in occasione della mia visita negli Emirati Arabi Uniti, ho avuto modo di incontrare il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, in missione nel Paese per promuovere le eccellenze della sua Regione. Abbiamo quindi colto l’occasione per uno scambio di’ vedute sull’attuale quadro politico, concordando sulla necessita’ di continuare a investire sulla stabilita’ del nostro paese e sulla sua ripartenza post pandemica. Necessita’, queste, che trovano conferma nel lavoro gia’ svolto insieme, come quando guido’ la Conferenza delle Regioni alla firma del Patto per l’Export promosso dal ministro Di Maio. Sono nate cosi’ importanti iniziative congiunte per il sostegno al Made in Italy nel mondo, dall’industria dei motori al settore agroalimentare, passando per l’innovazione in ambito sanitario”, ha dichiarato Di Stefano.

“Altri progetti – ha aggiunto – saranno sviluppati nei prossimi mesi, a partire dal Gran premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, che si terra’ nei prossimi anni a Imola nel quadro di un programma di promozione della motor valley emiliano-romagnola. Grazie a questo percorso comune si e’ creato un clima di fiducia reciproca che portera’ grandi risultati e di cui sono molto lieto”, ha sottolineato Di Stefano.