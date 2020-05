SONDAGGISTA | Antonio Noto: “Salvini sta pagando l’effetto Papeete e l’addio al governo”

“Evidentemente una parte dei suoi elettori non ha condiviso la scelta”. Sui voti virtuali persi da Salvini Noto sottolinea come sia possibile un travaso verso Fdi

Secondo Antonio Noto, direttore di “Noto Sondaggi”, il ‘gradimento’ dei cittadini per Matteo Salvini, che secondo tutti i sondaggi continua a scendere, è un fenomeno “naturale, perché tutti i politici hanno un ciclo di percezione da parte dei cittadini e chi è sulla cresta dell’onda da più anni può avere una flessione”, sottolinea riferendosi al leader della Lega.

“Salvini sta pagando ancora l’effetto del Papeete, l’addio al governo; è evidente che una parte dei suoi elettori non ha condiviso la scelta”, osserva il sondaggista, che prosegue: “Il punto è quello di capire se il trend negativo diminuirà ancora o si stabilizzerà, una cosa ad oggi imprevedibile”.

“E’ anche vero – aggiunge parlando con l’Adnkronos – che in un momento di crisi chi è al governo viene ad avere naturalmente un consenso maggiore”.

Sui voti virtuali persi da Salvini però Noto sottolinea come sia possibile un travaso verso Fdi: “A differenza di Salvini, Giorgia Meloni è in crescita, le curve, per usare un termine di moda mutuato dall’emergenza sanitaria, sono complementari, lui scende e lei sale, come sale Fdi che sta intorno al 14%”.

La figura di Salvini viaggia di pari passo con il consenso del suo partito: “Anche la Lega perde consensi, prima stabilmente sopra il 30%, ora di sicuro sotto, tra il 25 e il 29 massimo”.