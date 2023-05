Sondaggio Termometro Politico | Armi all’Ucraina: il 58,3% dice no

La maggioranza degli italiani ritiene che il presidente Mattarella e la premier Meloni abbiano fatto bene ad invitare il presidente ucraino Zelensky a Roma. Emergono però alcuni distinguo: il 23,5%, ad esempio, pensa che l’accoglienza sia stata troppo celebrativa mentre la visita avrebbe dovuto essere l’occasione di una proposta di mediazione da parte dell’Italia. A bocciare la visita di Zelensky a Roma è il 41,5%: per il 13,4% si è trattato di un gesto che allontana la pace mentre per il 28,1% il nostro Paese non dovrebbe appoggiare Kiev in modo così acritico. Sono alcuni dei risultati evidenziati dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 16 e il 18 maggio.

Sull’invio di armi all’Ucraina da parte dell’Italia sono più i contrari (58,3%) che i favorevoli (40,3%).

Agli intervistati è stata chiesta un’opinione sull’addio di Fabio Fazio dalla Rai. Per il 26,1% significa che la Rai viene occupata dal centrodestra e si tratta di un fatto pericoloso, per il 29,5% che la Rai è lottizzata come sempre e non c’è nulla di nuovo, per il 16,2% Fazio era allo stesso posto da molti anni, aveva stancato e la Rai ha effettuato un cambio legittimo e positivo, infine per il 24,6% è stato Fazio a interrompere la collaborazione e a scegliere di andare presso un’emittente in cui, a quanto pare, guadagnerà più che in Rai.

Il 52,8% degli italiani è al fianco degli studenti universitari che protestano contro il caro alloggi nelle principali città. Tra questi il 32,3% invoca aiuti statali diretti agli studenti e nuove case per loro mentre il 20,5% chiede affitti calmierati e una riduzione delle case sfitte tassandole di più. Un ulteriore 11,5%, pur comprendendo il disagio degli studenti, ritiene che le priorità siano oggi altre. Di diverso avviso il 26,3% secondo cui gli studenti dovrebbero sapere fare più sacrifici, andare in altri atenei in città meno costose o abitare più lontani dal centro o trovare un lavoro per mantenersi.

Si alza ancora la percentuale di italiani che hanno fiducia nella premier Meloni: ora sono il 44,9%. Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico vedono tutti i partiti di centrodestra in crescita rispetto alla rilevazione della settimana precedente: Fdi al 29,5%, Lega al 9,4% e Forza Italia al 7,6%. In leggera flessione Pd (19%), M5S (16%) e Azione (4%). Italexit (2,5%) pareggia Sinistra/Verdi e mette dietro di sè Italia Viva (2,4%) e +Europa (2,2%).