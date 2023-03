SONDAGGIO TERMOMETRO POLITICO | 4 italiani su 10 favorevoli al riconoscimento figli di coppie dello stesso sesso

Italiani divisi su influenza del gruppo Wagner sull'immigrazione clandestina in Italia e ruolo Cina nello scacchiere internazionale. Intenzioni di voto: Fdi in crescita

L’influenza del gruppo Wagner sull’immigrazione clandestina in Italia, il ruolo della Cina sullo scacchiere internazionale, il riconoscimento dei figli delle coppie dello stesso sesso sono alcuni dei temi trattati dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 14 e il 16 marzo 2023. Temi assai divisivi come vedremo.

Nei giorni scorsi alcuni esponenti del governo hanno affermato che il gruppo russo Wagner starebbe incentivando i viaggi di migranti verso l’Italia per mettere in difficoltà il nostro Paese. A ritenere molto probabile questa eventualità è il 48,4%. Di diverso avviso il 46,7%: tra questi il 30,1% ritiene che questa accusa sia solo complottismo coltivato dal governo per coprire la propria incompetenza mentre per il 16,6% le partenze sono al contrario incentivate da Ong e fondazioni di orientamento molto diverso da quello della Wagner.

Anche sul ruolo della guardia costiera italiana nel salvataggio di imbarcazioni cariche di migranti nei pressi dell’area di mare di competenza libica le opinioni degli intervistati divergono. Per il 48,8% è giusto che la nostra guardia costiera salvi queste imbarcazioni (di questi il 15,2% pensa però che i migranti, una volta salvati, vadano riportati in Libia subito). Il 47,3% è di idea opposta: tra questi il 13,8% pensa che dovremmo equipaggiare meglio la guardia costiera libica e consentire la richiesta di asilo anche dalla Libia per chi ne ha diritto mentre il 33,5% rifiuta la logica del salvataggio in quanto sarebbe un incentivo per le partenze.

Sulla crescita dell’influenza della Cina sullo scacchiere internazionale sono più giudizi positivi che quelli negativi (39,9%). Tra quest’ultimi il 20,1% non considera il gigante asiatico una superpotenza democratica di cui invece il mondo ha bisogno mentre il 19,8% pensa che la crescita del Dragone non sia nel nostro interesse. Per il 24,9% è invece giusto che che il mondo sia più multipolare, ma l’Italia deve rimanere nell’orbita occidentale a livello politico-economico, non in quella cinese. Il 14,2% benedice la crescita dell’influenza cinese “ma solo dal punto di vista economico” mentre il 15,5% la giudica positivamente come contrappeso allo strapotere statunitense.

Sul riconoscimento dei figli delle coppie dello stesso sesso gli italiani favorevoli sono il 48,1% i contrari il 37%. C’è un 10% che dice sì solo se almeno uno dei due membri della coppia è il genitore naturale e i bambini non sono stati generati tramite nessun tipo di fecondazione artificiale.

La fiducia degli italiani nella premier Meloni registra una leggera flessione rispetto alla settimana precedente e si attesta al 43,7%. La tragedia di Cutro sembra non aver intaccato i consensi di Fdi che anzi cresce di tre decimi al 29,5%. Stabile il Pd al 18% mentre il M5S flette al 16,4%. Giù pure la Lega al 9,2%, in rialzo le quotazioni di Terzo Polo (7,7%) e Forza Italia (7,5%). +Europa torna davanti a Italexit (2,3% vs 2,2%), alleanza Sinistra Italiana/Verdi è ancora in calo al 2%, seguono Democrazia Sovrana Popolare (1,6%) e Unione Popolare (1,5%).