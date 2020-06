SONDAGGIO IPSOS | Conte è il leader politico più amato dagli italiani, 63% di consensi

L’ultimo sondaggio Ipsos parla chiaro: Giuseppe Conte rimane in Italia il leader politico piu’ amato con 63 punti di consensi, con una crescita costante. Cresce anche il consenso verso l’intero governo con 58 punti.

Secondo il sondaggio, per quanto riguarda gli altri leader secondi a pari merito ci sono Giorgia Meloni e Roberto Speranza con 36 punti, seguiti da Matteo Salvini (34), Dario Franceschini (33), Luigi Di Maio (26), Teresa Bellanova (26), Nicola Zingaretti (24), Alfonso Bonafede (22), Vito Crimi (21) e Matteo Renzi (13).

INTENZIONI DI VOTO

La Lega rimane il primo partito con 24,1 punti, seguita da Pd (21,8), Fdi (16,9), M5s (16,2), Fi (7), e Iv (2,6).

Per quanto riguarda i partiti, i 5 stelle non capitalizzerebbero – secondo il sondaggio – i consensi verso il governo, al contrario del Pd, anche per la scarsa compattezza interna. Sul versante opposizione, il ritorno in piazza sembrerebbe premiare soprattutto Fdi rispetto ad una posizione piu’ defilata di FI.

Ipsos nel presentare i dati del sondaggio nel suo cruscotto rileva anche come tra gli italiani ci sia la percezione che la trattativa del governo con l’Ue stia andando nella giusta direzione per cercare di ottenere il massimo possibile.

Divise invece le opinioni sull’uso del Mes, il fondo salva stati. Tra le priorita’ di intervento, i cittadini – rileva Ipsos – vedono al primo posto il taglio delle tasse, poi i sussidi e gli aiuti alle categorie e alle fasce più danneggiate, il rafforzamento della Sanita’, finanziamenti a fondo perduto e taglio delle tasse alle imprese. Sale leggermente il livello di fiducia nell’Unione europea, anche se il clima permane complessivamente negativo.