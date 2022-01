Soluzioni insolite e interessanti nell’ambito degli incontri online

Il settore degli incontri online sta cambiando. Questo viene notato anche da coloro che non seguono molto questo settore. Appaiono nuove piattaforme per la ricerca di coppie, i servizi esistenti si evolvono rapidamente, i principali protagonisti del mercato introducono continuamente nuove funzionalità e cercano di coinvolgere sempre più utenti in ogni modo possibile. Tutto questo è andato a intensificarsi con la pandemia, e questo è probabilmente solo l’inizio.

Oggi vogliamo parlare dei cambiamenti e delle innovazioni più significative nel campo degli appuntamenti online, scoprire perché Tinder e i suoi simili stanno perdendo sempre più terreno, e capire anche dove si muoverà l’industria nel prossimo futuro. Sarà interessante!

Tinder: dalla più grande app di incontri a un servizio piuttosto discutibile

Tinder è uno dei più grandi servizi di incontri esistenti e nell’ultimo anno, grazie alla pandemia, non ha fatto altro che aumentare il numero dei suoi utenti, ma perché allora lo definiscono un servizio discutibile? In realtà ci sono diversi motivi:

Funzionalità a pagamento. No, non siamo contrari al pagamento dei servizi, tutt’altro, ma quando devi pagare letteralmente per ogni azione, è troppo. Ricerca limitata. Il lavoro di Tinder si basa solo sulla geolocalizzazione e sulle foto degli utenti. Puoi aspirare ad una conoscenza significativa partendo da questi presupposti? Non proprio. Uniformità e routine. La maggior parte delle app di appuntamenti sono identiche a Tinder, ma con un’interfaccia diversa. Pertanto, il formato stesso di Tinder non è più interessante e si è trasformato in passaggi di routine da sinistra a destra. Persino quelle che sembravano vere e proprie innovazioni come la funzione di chat video, sono ormai presenti su altri siti da molto tempo.

Problemi minori si nascondono però dietro un malcontento globale. Gli utenti si lamentano sempre più di interruzioni nell’applicazione Tinder, vari problemi tecnici, impossibilità di accedere a un account, blocchi improvvisi, prelievi di denaro e altro ancora. L’app è attualmente valutata con 3,3 stelle su Google Play e 3,7 stelle su App Store. Anche il diretto antagonista di Tinder, Badoo, ha valutazioni migliori: 4 punti su Google Play e 4,4 punti su App Store.

La tendenza a una transizione sempre più attiva degli utenti da siti di incontri multimilionari a siti più di nicchia con un pubblico molto più ristretto sembra interessante. Vediamo come i siti, di cui quasi nessuno aveva sentito parlare prima, si stanno rapidamente facendo conoscere:

S’More — un’applicazione in cui non è possibile vedere immediatamente la foto dell’interlocutore. La foto sarà inizialmente molto sfocata, ma inizierà ad “apparire” a mano a mano che si comunica e ci si conosce meglio. Il concetto principale di S’More è di non giudicare le persone dal solo aspetto, come nel caso di Tinder.

Feels — una piattaforma di incontri basata su hobby, interessi e creatività comuni. Gli sviluppatori di Feels hanno rifiutato gli swipe (scorrimento a destra e

sinistra) e altri strumenti conosciuti. Qui puoi pubblicare foto e video, commentare con reazioni, inviare adesivi, gif, clip nelle discussioni e interagire con altri utenti in vari modi.

​​Tillybom — una novità nel segmento degli appuntamenti online. L’applicazione è più simile a un normale messenger. Lo avvii, selezioni la voce “Persone nelle vicinanze” e puoi scrivere a qualsiasi persona. Inoltre, puoi specificare il sesso per la ricerca, impostare l’età desiderata, ecc.

Tutti questi siti attirano l’attenzione con la loro originalità, l’approccio non standard al principio stesso degli appuntamenti su Internet e le reali differenze ai noiosi Tinder, Badoo, OkCupid e altri. La gente vuole qualcosa di nuovo e tali siti lo offrono già!

Videochat online: tutto ciò che è nuovo è vecchio ormai nel dimenticatoio

Molti probabilmente non ricorderanno nemmeno quando hanno scoperto per la prima volta le chat video online considerato che dalla loro comparsa sono trascorsi circa dodici anni. Le prime chat roulette Omegle e Chatroulette sono apparse nel 2009. Da allora, hanno vissuto alti e bassi, sono state amate e odiate. Ancora più importante, hanno creato un formato di appuntamenti completamente nuovo che centinaia di piattaforme utilizzano oggi.

Svantaggi di Omegle e le sue migliori alternative

La funzione principale di Omegle è connettere utenti in modo casuale tramite comunicazione video. Il sito offre anche diversi strumenti utili: ricerca per interessi, scelta della lingua di comunicazione, chat separata per studenti universitari, ecc. Ma questo, purtroppo, non sorprende nessuno. Omegle ha ancora troppi svantaggi:

moderazione mediocre;

nessun filtro di ricerca di genere e geografico;

solo versione web (non esistono applicazioni mobili);

design leggermente obsoleto rispetto ai siti analoghi;

presenza di profili falsi, bot, truffatori e individui poco raccomandabili sul sito.

Non è una sorpresa che gli utenti ora siano molto più propensi a scegliere alternative a Omegle. Negli ultimi dieci anni sono comparse molte piattaforme simili. Alcuni di queste sono persino riuscite a sorpassare i “vecchi” siti e hanno offerto agli utenti funzionalità davvero eccellenti.

Chatrandom — una video chat online con la ricerca di interlocutori per interessi e alcune caratteristiche più interessanti. Qui, ad esempio, puoi specificare il tuo sesso in modo che il sistema selezioni meglio i tuoi interlocutori. Inoltre, puoi scegliere non solo “Uomo” o “Donna”, ma anche “Coppia” o “Transgender”. Chi è interessato a entrare in contatto con coloro che hanno le stesse opinioni possono visitare le chat room in base ai loro interessi. Le persone a cui piace flirtare e comunicare con le donne possono andare in una stanza separata, anche se, solo i proprietari di account premium, in realtà, possono accedere.

OmeTV — a prima vista, una chat roulette abbastanza semplice e basica. Ma dai un’occhiata più da vicino e vedrai alcune caratteristiche interessanti. In primo luogo, un buon filtro geografico con la possibilità di specificare immediatamente il Paese in cui cercare gli interlocutori. In secondo luogo, il filtro di genere che pur non funzionando perfettamente, rispetto ad altri non è male. In

terzo luogo, la funzione integrata di traduzione automatica dei messaggi nella lingua selezionata. Molto utile se vuoi chattare con stranieri.

Omegle Alternative — una delle migliori alternativa Omegle per coloro che sognano di incontrare ragazze interessanti e carine. Gli sviluppatori di Omegle Alternative hanno adottato un approccio molto responsabile ai problemi di moderazione, anonimato e sicurezza. Profili falsi e robot sono assenti qui grazie al fatto che le donne devono confermare i propri dati al momento della registrazione. Gli account femminili su OmegleAlternative.com non nascondono truffatori, troll di Internet e altre persone di dubbia entità.

— una delle migliori alternativa Omegle per coloro che sognano di incontrare ragazze interessanti e carine. Gli sviluppatori di Omegle Alternative hanno adottato un approccio molto responsabile ai problemi di moderazione, anonimato e sicurezza. Profili falsi e robot sono assenti qui grazie al fatto che le donne devono confermare i propri dati al momento della registrazione. Gli account femminili su OmegleAlternative.com non nascondono truffatori, troll di Internet e altre persone di dubbia entità. Chathub — un’altra famosa chat video che, sfortunatamente, non ha un’applicazione mobile. Gli sviluppatori si sono concentrati sull’anonimato e sulla riservatezza, hanno dedicato molto tempo e sforzi alla moderazione. Le impostazioni utili includono i filtri di genere e lingua. Altrimenti, Chathub non è molto diverso da Omegle o Chatroulette. Tuttavia, la versione mobile del sito funziona ancora molto meglio qui, più velocemente e senza interruzioni.

Conclusione: perché il settore degli appuntamenti online sta cambiando così rapidamente e cosa succede dopo?

Con l’arrivo di Internet, i principi stessi della comunicazione tra gli esseri umani sono cambiati. La possibilità di entrare letteralmente in contatto con un clic e parlare con una persona da quasi ogni parte del mondo ha cambiato per sempre la psicologia della comunicazione e continua a farlo. Per molti di noi, cercare di conoscersi nella vita reale, in strada per esempio, sembra già un po’ inusuale ma 5-10 anni fa era abbastanza comune invece.

L’emergere di diverse piattaforme per la comunicazione online è una costante. Oltre al fatto che i nuovi servizi stanno attivamente sostituendo i “vecchi”. La persona al giorno d’oggi è costantemente alla ricerca di nuovi prodotti e soluzioni originali. Chi può offrirli ne trarrà beneficio.

È difficile dire come sarà l’industria degli incontri online tra uno, cinque o dieci anni. Ma se la tendenza attuale continua, gli appuntamenti dal vivo diventeranno presto situazioni inusuali. Non sta a noi giudicare se questo è un bene o un male ma il progresso non può essere invertito.