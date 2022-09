Si rafforza il legame tra Tropea e Giappone

Da non dimenticare l'accordo di cooperazione tra Tropea e la Ryutsu Keizai University, guidata dal rettore Yuichi Ueno, nella prefettura di Ibaraki

Definito il “Borgo dei Borghi” e “Bandiera blu” più di una volta, Tropea si conferma sempre più una destinazione turistica attenzionata a livello internazionale. Lo testimonia la visita del ministro Tsukasa Hirota dell’Ambasciata giapponese in Italia, nonché vice capo missione dell’Ambasciata nipponica in Italia.

Il sindaco del comune calabrese Giovanni Macrì, lo ha ricevuto presso l’Antico sedile.

La sintonia con il Giappone – scrive il Quotidiano del Sud -, nata già da tempo si va rafforzando. Da non dimenticare l’accordo di cooperazione tra Tropea e la Ryutsu Keizai University, guidata dal rettore Yuichi Ueno, nella prefettura di Ibaraki: ateneo che dispone di cinque facoltà (Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Informazione sulla Distribuzione e Scienze dello Sport e della Salute.

“Il concetto ‘Costruiamo sinergie per lo sviluppo’ si fa, pertanto, sempre più possibile” scrive Il Quotidiano del Sud evidenziando che il Made in Italy “è sotto la lente di ingrandimento di istituzioni ed imprese del settore turismo” e che il Comune vibonese in tal senso prosegue sul percorso di nuove sinergie e collaborazioni.