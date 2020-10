Settimana della Lingua italiana nel mondo, un ponte tra Brasile e Salento

Brasile e Salento insieme per la XX Settimana della lingua italiana nel mondo. Tanti gli appuntamenti in agenda. Ecco il calendario delle iniziative

L’Accademia italiana Pellegrini di Campinas (San Paolo, Brasile) diretta da Ilaria Bisanti e I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno (Lecce, Puglia) in occasione della Settimana della Lingua italiana nel mondo, manifestazione di rilievo internazionale, hanno ragionato in maniera glocal, ovvero globale e locale, pensando a un percorso fatto di suoni e immagini, informazioni, visioni e brevi interviste che legano in un fil rouge due mondi come il Brasile (Ilaria Bisanti è leccese d.o.c. ma vive in Brasile da più di 10 anni e dirige l’Accademia italiana Pellegrini) e il Salento, che hanno fatto della cultura e del colore delle loro tradizioni e soprattutto dell’accoglienza la base della loro vocazione all’altro e al dialogo e ascolto di alterità altre.

Dunque Brasile e Salento insieme per la XX Settimana della lingua italiana nel mondo. Tanti gli appuntamenti in agenda.

Il 19/10 ‘Il Salento tra parola e immagini: un’introduzione’, presentazione di Ilaria Bisanti e Stefano Donno sul programma e le iniziative. Navigando sul Salento con ‘Le figlie delle Onde’ di Valentina Madonna. Il 20/10 ‘Cultura e poesia nel Salento: da Antonio Verri agli esponenti della poesia visiva contemporanea salentina’, il Salento del poeta Antonio Verri raccontato da Mauro Marino. Parole violate: il Salento e la poesia visiva. La Poesia Visiva di Francesco Saverio Dòdaro: Parola, Immagine, Alterità (di Francesco Aprile). Il 21/10 ‘Il pappagallo dalle penne oro e verdi: la poesia di Vittorio Bodini’, Chiara Evangelista e la poesia di Vittorio Bodini. Il 22/10 ‘Politica, cultura e tradizione nella pizzica salentina’, video d’arte di Paola Scialpi: la Pizzica, la Taranta e le tarantate. Lettere da una Taranta: i ragni e la politica. Intervista a Raffaele Gorgoni. Pizzica e Samba, Salento e Brasile: il fenomeno delle danze popolari nella società dello spettacolo. Intervista a Raffaele Gorgoni. Il 23/10 ‘Il ‘futuroRemoto’ del Salento’, intervista a Gianni de Benedittis. Intervista a Giovanna Ciracì sul libro dedicato a Gianni De Benedittis. Il 24/10 ‘Il Salento in ‘giallo”, intervista a Valentina Madonna sul romanzo ‘Le figlie delle onde’ e anticipazione sul suo nuovo giallo ambientato nelle ville abbandonate del Salento.