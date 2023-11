Grande successo per le eccellenze enogastronomiche sarde a Bruxelles in occasione della “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, l’iniziativa di promozione integrata promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale per valorizzare la cucina e i prodotti agroalimentari italiani di qualità.

“La prima giornata è stata fondamentale per confermare ancora una volta quanto ci sia voglia di Italia e italianità: la cucina sarda, con tre tavoli di degustazioni, ha governato la platea, dando prova ancora una volta di quanto l’eccellenza dei nostri prodotti sia di altissimo livello”, come testimoniano anche “i pluricentenari sardi e la loro ottima qualità di vita”, mostrata in un “documentario che ha raccontato la loro alimentazione”, ha detto l’assessore all’Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna, Valeria Satta.

“Vini, dolci, piatti tipici e soprattutto il ‘Menù Deleddiano’, ricreato dai cuochi sardi” e dedicato alla scrittrice sarda e premio Nobel, Grazia Deledda, che “rappresentava nei suoi libri la creazione di piatti del tempo, descrivendoli minuziosamente. Non solo cibo quindi ma anche tanta cultura della nostra terra”, ricorda l’assessore, secondo cui “questi eventi servono non solo a promuovere le nostre aziende e i nostri prodotti, ma anche a raccontare una terra, il suo popolo, le sue identità e le tradizioni”.