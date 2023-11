La cucina tipica italiana vola in Sri Lanka con la chef di Latina Maria Nasso.

In occasione della Settimana della cucina italiana nel mondo – si legge su Il Messaggero -, iniziativa organizzata per l’ottavo anno dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che si svolge da oggi al 19 novembre in diversi Paesi, la chef pontina proporrà piatti come risotto allo zafferano, linguine cacio e pepe, caprese, vellutata di zucca, polenta con lardo e saltimbocca alla romana.

Il tema trainante di quest’anno è “A tavola con la cucina italiana, il benessere con gusto”.

Spiega Maria Nasso, al debutto in questa iniziativa internazionale, cui partecipano circa 200 chef italiani: “Sono fiera di far parte di questa squadra di ambasciatori della cucina italiana nel mondo. Sarò a Colombo, Capitale dello Sri Lanka, insieme ad altri due chef, Lorenzo Alessio e Leonardo Ricci”, “sarò l’unica chef donna del Lazio a partecipare. In Sri Lanka sarò all’Hotel Cinnamon e per tutta la settimana preparerò, insieme all’executive chef, ricette italiane per gli ospiti della struttura”.

Nasso parteciperà anche a giornate di training per la formazione dei futuri giovani chef del luogo e verrà preparato un menu tutto italiano per una cena speciale all’ambasciata italiana a Colombo, in un vero e proprio cooking show.