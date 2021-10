Server per realizzare siti web: le diverse soluzioni a disposizione

Il server, come noto, è un elemento fondamentale affinché un sito Internet sia visibile, è lo spazio in cui il sito viene “ospitato” e messo a disposizione di chiunque voglia visitarlo

Se si vuol mettere in rete un nuovo sito Internet, quali sono le diverse soluzioni server tra cui si può scegliere?

Il server, come noto, è un elemento fondamentale affinché un sito Internet sia visibile, è lo spazio in cui il sito viene “ospitato” e messo a disposizione di chiunque voglia visitarlo, si tratta dunque di un elemento dal quale non si può assolutamente prescindere.

Se ci si chiede quali siano le opzioni per soddisfare questa esigenza si può far riferimento a due alternative, all’interno delle quali possono essere poi distinte ulteriori varianti; non esitiamo, dunque, e scopriamole nel dettaglio.

1 – Dotarsi di un server “fisico”

Se si vuol mettere in rete un sito web si può scegliere di dotarsi di un server di proprietà, ovvero dell’infrastruttura fisica.

Questa soluzione può essere interessante per le grandi aziende, per le pubbliche amministrazioni e per chi necessita di performance di altissimo livello, invece è estremamente rara per chi desidera mettere online un sito “normale”, per il quale non sono dunque previsti volumi di traffico altisonanti.

La possibilità di dotarsi di un server di proprietà, tuttavia, presume la disponibilità di persone in grado di occuparsi in maniera eccellente della sua manutenzione e di porre rimedio ad eventuali guasti, una prerogativa, questa, che solo poche organizzazioni possono vantare.

Al di là di questo, dotarsi di un server fisico da collocare nei propri locali è comunque una soluzione molto onerosa a livello economico, ecco perché tale possibilità viene valutata solo in casi molto specifici e tutt’altro che consueti.

2 – Far ricorso a un server “cloud”

Il ricorso a un server cloud è una soluzione di gran lunga più comune rispetto a quella vista in precedenza, ma di cosa si tratta esattamente?

Se si sceglie un server cloud lo spazio server in cui collocare il proprio sito web non è in un’infrastruttura di proprietà, bensì si trova nei data center di società specializzate che vengono comunemente definite provider. Si pensi ad esempio ai server cloud di www.flamenetworks.com che sono dei veri e propri prodotti modulari, garantiscono un’alta affidabilità, scalabilità dei costi e un importante livello di protezione dei dati.

Queste società mettono a disposizione dei clienti le loro infrastrutture, si parla ovviamente di server di dimensioni imponenti che riescono a soddisfare al meglio migliaia e migliaia di clienti, il risultato tuttavia è il medesimo: il sito è online e liberamente fruibile.

Il cloud server è una soluzione molto apprezzata anzitutto per la sua economicità: le spese per quest’opzione, infatti, sono assolutamente inferiori rispetto a quanto necessario per gestire un server fisico.

Ulteriori ed importanti vantaggi sono quelli relativi alla praticità: se si usufruisce dei servizi di un provider, infatti, la gestione tecnica è interamente a carico di queste società, le quali si impegnano, sotto la propria diretta responsabilità, ad assicurare un servizio costante ed impeccabile.

Alla luce di questo, dunque, il cloud server è la soluzione migliore anche per chi non ha competenze tecniche di alcun tipo e non potrebbe di certo occuparsi della gestione di un server fisico: in questo caso, infatti, non bisogna fare altro che acquistare un servizio.

Soluzioni server: ulteriori varianti

Come anticipato, nell’ambito di queste due diverse opzioni si possono distinguere ulteriori varianti: i server, d’altronde, non sono dei pacchetti “standard”, ma possono presentare caratteristiche diverse ed essere oggetto delle più disparate personalizzazioni. Si può inoltre sottolineare che i provider riescono a servire, attraverso le loro infrastrutture, più clienti contemporaneamente, tuttavia laddove si avessero esigenze specifiche, dovute magari alla necessità di gestire volumi di visite ai massimi livelli, o anche al bisogno di garantirsi una sicurezza estrema, si possono comunque acquistare dei servizi di cloud server in cui l’intera infrastruttura è dedicata, senza condivisioni con altri utenti.