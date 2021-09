Scuola, Romagnoli (MdL): “Buon inizio ai nostri ragazzi”

"Felici che questo Governo sia riuscito a garantire a tutti voi una ripartenza delle lezioni in aula grazie al #greenpass"

“Il mio augurio di un buon anno scolastico a tutte le ragazze e i ragazzi che oggi tornano tra i banchi di scuola per studiare e costruire il proprio futuro. Siamo felici che questo Governo sia riuscito a garantire a tutti voi una ripartenza delle lezioni in aula grazie al #greenpass e alla determinata campagna vaccinale. Il nostro Paese ha bisogno di voi”. Lo dichiara in una nota l’On. Massimo Romagnoli, presidente del Movimento delle Libertà.