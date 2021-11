SCOMPARSO UN ANNO FA | Maradona re di Napoli e di tutto il Sud Italia

Napoli, con Maradona, era sempre in festa e sempre sulla cresta dell'onda per le vittorie calcistiche, che l'hanno condotta al raggiungimento del primato su tutte le altre squadre italiane già super affermate

E’ passato un anno dalla morte di Diego Armando Maradona, considerato il più grande calciatore di sempre. Napoli e tutto il Sud Italia lo ha commemorato. Maradona è certo che abbia contribuito a dare lustro alla città di Napoli ed è certo, altresì, che abbia reso omaggio ai napoletani e a tutti i meridionali, i quali lo hanno accolto come un re per il suo mirabile talento e per il suo cuore generoso.

Per Napoli vi è stato un riscatto sociale, in quanto, per la prima volta, è diventata una città a cui ha guardato il mondo intero per i successi ottenuti, grazie al talento del Pibe de oro, nel campo dello sport calcistico.

Napoli, con Maradona, era sempre in festa e sempre sulla cresta dell’onda per le vittorie calcistiche, che l’hanno condotta al raggiungimento del primato su tutte le altre squadre italiane già super affermate. Il Napoli finalmente vincente e trionfante inneggiava alle proprie vittorie con lo slogan “Maradona è meglio ‘e Pelè”.

Lo scudetto vinto dal Napoli è stato lo scudetto vinto dal Sud Italia. Giorni di gloria sono stati per la città di Napoli e per il restante Sud Italia quelli delle vittorie calcistiche, di cui fautore principale ed indiscusso è stato il talento di Maradona.

Grazie a Maradona, dunque! Ma è vero che il Sud Italia deve vincere un altro campionato, ossia quello della sua rinascita socio-economica e quello della libertà dal potere del Nord Italia. Continuiamo a far vivere la bravura di Maradona e diventiamo, noi meridionali, sull’esempio di Maradona, campioni indiscussi sul campo dell’impegno della crescita del nostro Sud Italia.