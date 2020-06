SARDEGNA | Bimba di 12 anni cade dagli scogli e precipita per 7 metri, è gravissima

Non è in pericolo di vita, ma è gravissima una ragazzina di Bergamo di 12 anni caduta dagli scogli nella spiaggia di Cea a Tortoli’ (Ogliastra) in Sardegna. E’ precipitata nel vuoto per circa sette metri.

Soccorsa dai medici del 118, la bimba e’ stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Il bollettino medico parla di diverse fratture riportate nell’incidente.

La bambina stava trascorrendo un pomeriggio spensierato con la famiglia in vacanza. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

Le condizioni della piccola sarebbero gravi, ma secondo quanto riporta l’Ansa non corre pericolo di vita.