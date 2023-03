Santo Domingo, Licia Colombo eletta presidente del Comites

Prende il posto di Diana Spedicato, che ha rinunciato per motivi di salute. Da parte nostra i migliori auguri al “nuovo” Comites, nell’interesse della comunità italiana residente nella RD. Speriamo che il nuovo corso sia migliore rispetto al primo: ci auguriamo che i consiglieri possano litigare meno tra loro e operare con maggiore sforzo a favore dei connazionali residenti in questo meraviglioso paese caraibico. Ne saranno capaci? Lo sapremo presto.

Altro giro, altra corsa. Continuano – si legge sul sito web di Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi – i cambi di ruolo all’interno del Comites di Santo Domingo. Dopo le dimissioni dell’ormai ex presidente Diana Spedicato, che ha spiegato di rinunciare per motivi di salute, al timone del Comitato degli italiani all’estero arriva un’altra donna. Nel corso dell’assemblea straordinaria tenutasi nella mattinata di venerdì 24 marzo, è stata eletta presidente Licia Colombo, connazionale residente a Punta Cana, una giovane e bella signora dal carattere solare, conosciuta e apprezzata da molti.

Orazio Viro – figlio di Angelo, già consigliere Comites per molti anni – è il nuovo vice presidente, Cristiano Priore il tesoriere ed Emiliano Eusebi il consigliere esecutivo.

“Con la collaborazione di tutti riusciremo a raggiungere importanti traguardi”, ha detto Colombo assumendo l’incarico. Un impegno che è decisa a portare avanti “con serietà e dedizione per il bene della nostra comunità”.

Licia ci tiene sempre a sottolineare che lei non è una politica e l’ha ribadito anche in questa occasione: “Non ho mai avuto esperienze politiche e non avrò paura di chiedere aiuto, quando sarà necessario. Considero questa non una debolezza, ma una forza”.

Licia Colombo con Stefano Queirolo Palmas, Ambasciatore d’Italia a Santo Domingo

Certo il ruolo di Licia Colombo non sarà facile: dovrà essere capace di rimettere in carreggiata un Comites che, agli occhi di chi osserva, sembra sempre sul punto di crollare su se stesso. Da parte nostra, i migliori auguri al “nuovo” Comites, nell’interesse della comunità italiana residente nella RD. Speriamo che il nuovo corso sia migliore rispetto al primo: ci auguriamo che i consiglieri possano litigare meno tra loro e operare con maggiore sforzo a favore dei connazionali residenti in questo meraviglioso paese caraibico, a favore di quel tessuto sociale italiano che in tanti anni si è costruito nella RD. Ne saranno capaci? Lo sapremo presto.

@rickyfilosa