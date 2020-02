SAN VALENTINO | Cioccolatini il regalo più gettonato, cena a casa per il 70% degli innamorati

L'indagine evidenzia inoltre che nel 35% dei casi saranno utilizzati ingredienti afrodisiaci per preparare la propria cena, senza temere l'utilizzo anche di aglio e cipolla

San Valentino è alle porte, voi cosa regalerete al vostro partner? Secondo un’indagine dell’Osservatorio di Alta Cucina restano i cioccolatini il regalo piu’ gettonato a San Valentino con un 52% delle preferenze.

Cena fuori o cena a casa? Vince l’opzione mura domestiche (69%) come luogo perfetto per celebrare la festa degli innamorati. Il restante 31% del campione si divide invece tra single e coppie che preferiranno uscire o non festeggiarlo affatto.

Dal punto di vista della preparazione del menu della festa emerge che solo 1 innamorato su 5 sa gia’ cosa cucinare, ma risulta allo stesso tempo che nel 69% dei casi sara’ lei a mettersi ai fornelli e il cibo prescelto sara’ italiano (95%).

L’indagine evidenzia inoltre che nel 35% dei casi saranno utilizzati ingredienti afrodisiaci per preparare la propria cena, senza temere l’utilizzo anche di aglio e cipolla. Non e’ infine esclusa per molti la formula ‘take away’ con la pizza che e’ scelta dal 67%.