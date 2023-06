ROMA | A San Pietro torna l’infiorata, il Papa: “Bellissimi tappeti floreali ispirati alla pace” [FOTO]

Le raffigurazioni sono dodici in tutto, per una superficie complessiva di 600 metri quadrati, realizzate con tecniche e materiali differenti, tra cui petali, zucchero, sale e lavorazioni con l’uncinetto. Il taglio del nastro è avvenuto stamani in via della Conciliazione, dopo una notte di lavoro a cui hanno preso parte i circa 300 volontari delle varie Pro loco.

Ad inaugurare le opere son stati il presidente dell’Unione Pro Loco d’Italia, Antonino La Spina, il direttore della Pro loco di Roma Capitale, Mauro Abbondanza, la presidente della Pro loco di Roma Capitale, Lucia Rosi, il senatore Antonio De Poli e il presidente della Commissione Cultura della Regione Lazio, Luciano Crea.

A tutti è arrivata la benedizione del Santo Padre: “Ringrazio la Pro loco di Roma che per l’occasione ha organizzato l’infiorata storica, realizzata da maestri infioratori di varie Pro loco dell’Italia. Ne sto guardando qualcuna da qui. Sono stati allestiti dei bellissimi tappeti floreali ispirati alla pace”.

“Abbiamo 12 quadri e più di 300 volontari che si sono susseguiti, ma a loro si sono aggiunte altre persone. Ieri sera, quando si è iniziato, man mano che arrivavano i visitatori e I turisti provenienti da tutto il mondo, in tanti si sono affacciati per ammirare questa nostra tradizione e hanno lavorato insieme ai nostri volontari. Sono diventati per qualche ora degli infioratori. Credo che ieri sera abbiamo lavorato con più di 2000 volontari, uniti da questa passione per il bello”, ha raccontato La Spina.