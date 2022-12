RIUNIONE VIA ZOOM | Italiani all’estero, Menia (Fdi): “Riprendiamo insieme il nostro cammino nel mondo”

Diversi i temi all’ordine del giorno, tutti di grande interesse per gli italiani nel mondo. Tra questi, il quadro organizzativo; il rapporto delle realtà all’estero con il governo, il parlamento e le istituzioni

Si riunisce via Zoom domenica 11 dicembre il dipartimento Italiani nel Mondo di Fratelli d’Italia, coordinato dal Sen. Roberto Menia.

Diversi i temi all’ordine del giorno, tutti di grande interesse per gli italiani nel mondo: il quadro organizzativo; il rapporto delle realtà all’estero con il governo, il parlamento e le istituzioni; il tesseramento e la ratifica dei circoli; le riforma legge elettorale estero, Cgie e Comites; le richieste per una nuova legge sulla cittadinanza; i servizi consolari; le segnalazioni, idee e proposte per iniziative parlamentari, urgenze ed emergenze delle comunità all’estero.

“L’obiettivo è riprendere assieme il nostro cammino nel mondo”, commenta Menia. “Dopo la vittoria elettorale, l’insediamento del governo con Giorgia Meloni prima premier donna della storia d’Italia, è bello, oltre che doveroso, ritrovarci a discutere, programmare, organizzare, lanciare idee e proposte per questa straordinaria stagione di Fratelli d’Italia”, conclude.