RIMPATRIATI | Argentina, volo speciale riporta in Italia 100 italiani. E’ il sesto dal 16 marzo

Un’operazione organizzata come le altre da ambasciata e consolati italiani in Argentina, nell'ambito di un piano coordinato dall'Unità di crisi della Farnesina che finora ha permesso il rimpatrio in Italia di oltre 1.160 persone dal Paese sudamericano

Un centinaio di italiani da tempo bloccati in Argentina a causa dell’emergenza coronavirus, oltre ad un piccolo numero di argentini e spagnoli residenti in Italia, rientreranno nel pomeriggio nello Stivale grazie a un volo speciale della compagnia Aerolineas Argentinas, partito ieri sera dall’aeroporto internazionale di Ezeiza, a Buenos Aires, e diretto a Roma.

A bordo i passeggeri sono stati sistemati in base alle norme del distanziamento sociale.

Si tratta del sesto volo da Buenos Aires dal 16 marzo; un’operazione organizzata come le altre da ambasciata e consolati italiani in Argentina, nell’ambito di un piano coordinato dall’Unità di crisi della Farnesina che finora ha permesso il rimpatrio in Italia di oltre 1.160 persone che erano rimaste bloccate nel Paese sudamericano.

Questo volo si e’ avvalso anche di una collaborazione fra i governi di Roma e Buenos Aires, sia per l’utilizzazione di un aereo argentino, sia perche’ lo stesso tornera’ in Sudamerica con a bordo un folto gruppo di argentini rimasti bloccati in Italia dalle restrizioni di viaggio imposte dal Covid-19.

Sono oltre 70mila i connazionali rientrati in Patria dall’inizio della pandemia, anche grazie al forte impegno del ministero degli Esteri e di tutta la rete consolare italiana; sono state organizzate oltre 500 operazioni, tra voli e rientri via mare, da oltre 90 Paesi del mondo.