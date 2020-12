RIEPILOGO | Rientro dall’estero, quarantena obbligatoria?

Lo stop in casa per 14 giorni resta obbligatorio per i cittadini extra Ue che vengono in Italia indipendentemente dalla data di ingresso. E in ogni caso bisognerà comunicare l'ingresso nel territorio nazionale al dipartimento di prevenzione dell' azienda sanitaria competente

Il Mattino, nell’edizione del weekend, fa il riepilogo delle regole anti-coronavirus: chi torna a casa da paesi Ue deve fare prima un tampone; chi vuole venire per turismo deve fare la quarantena. Lo stop in casa per 14 giorni resta obbligatorio per i cittadini extra Ue che vengono in Italia indipendentemente dalla data di ingresso.

Nel dettaglio: “Dal 21 dicembre al 6 gennaio chi entrerà in Italia per motivi turistici da paesi europei dovrà sottoporsi alla quarantena di 14 giorni. Chi, sempre da paesi Ue, entrerà in Italia fino al 20 dicembre e anche dal 21 per motivi di lavoro, di salute, per esigenze inderogabili e anche semplicemente per tornare alla propria residenza abituale, al momento del controllo dovrà semplicemente mostrare i risultati di un tampone (ovviamente se negativo) effettuato entro le 48 ore precedenti l’attraversamento della frontiera. In ogni caso bisognerà comunicare l’ingresso nel territorio nazionale al dipartimento di prevenzione dell’ azienda sanitaria competente”.